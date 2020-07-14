AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, “15 Temmuz gecesi, büyük Türk milletinin evlatları, söz konusu vatan, bayrak, ezansa gerisinin teferruat olduğunu, hiçbir ayrım gözetilmeksizin nasıl bir araya gelindiğini bütün dünyaya gür bir sesle haykırmıştır. Asırlar geçse de o karanlık gecede milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacaktır” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, Türk Milleti’nin kendine yaraşır demokratik bir anlayışla meydanlara çıkarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de darbelere karşı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’ye karşı yapılan bir işgal hareketi olduğunu vurgu yapan Yanar; “Bu hain darbe girişimi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran, kendisini tankın önüne atacak kadar vatanına milletine sevdalı olan kardeşlerimizin dik duruşu sonucu karanlık amacına ulaşamamıştır. Bu ülke üzerinde hain planlara soyunanlar, milletin iradesi, dik duruşu karşısında kendi tuzaklarında boğulmuş, milletin iradesinin üstünde irade olmadığı, olamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Yanar, 15 Temmuz 2016 tarihinin darbeye karşı milletimizin şahlanışının simgesi haline geldiğini belirterek; “Hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimiz, yüreklerimizde ilelebet yaşayacaktır. Onlar bu vatan uğruna şehit ve gazi oldular. Onlar bizlere Devlet ve millet kenetlenmesini bir kez daha gösterdiler. Tıpkı Çanakkale destanında olduğu gibi bu ülkeyi bize vatan yapan tüm şehitlerimize Cenabı Allah’ tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ederken, bu uğurda gazi olan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.

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