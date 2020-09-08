Şehit polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu düzenlendi

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu adıyla yapılan çalışmada uyuşturucu taciri 19 kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehit polis memuru Murat Hamleci adıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 farklı adreste 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken operasyon sonrasında 12,2 gram metamfetamin, 8,85 gram esrar, 0,29 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16 kişiye adli işlem yapılırken operasyonun hedef şüphelileri L.Y., Y.İ. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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