Şehit polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu düzenlendi

İHA

Şehit polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu düzenlendi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şehit Polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu adıyla yapılan çalışmada uyuşturucu taciri 19 kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehit polis memuru Murat Hamleci adıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 3 farklı adreste 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken operasyon sonrasında 12,2 gram metamfetamin, 8,85 gram esrar, 0,29 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16 kişiye adli işlem yapılırken operasyonun hedef şüphelileri L.Y., Y.İ. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
AHİKA tarafından düzenlenen Bootcamp eğitimleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER AHİKA tarafından düzenlenen Bootcamp eğitimleri ...
Kayaşehir’de gezen sinema tırı ile açık havada sinema keyfi
YEREL HABERLER Kayaşehir’de gezen sinema tırı ile açık havada sinema ...
Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan şantaj yapan şahıs suçüstü yakalandı
Cizre’de aranan PKK’lı terörist Nevşehir’de yakalandı
YEREL HABERLER Cizre’de aranan PKK’lı terörist Nevşehir’de yakalandı
Vatan caddesinde sıcak asfalt öncesi son hazırlıkları yapılıyor
YEREL HABERLER Vatan caddesinde sıcak asfalt öncesi son hazırlıkları ...
Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek 25 farklı ülkeden 32 model Kapadokya’da moda haftasına katılacak Kapadokya’da 25-27 Eylül tarihlerinde moda rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Kapadokya’da moda haftası düzenlenecek 25 farklı ...
Nevşehir’de PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü ...
NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X