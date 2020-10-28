Taş kırma makinesine düşen genç adam hayatını kaybetti

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir tuğla fabrikasında çalışan 22 yaşındaki genç taş kırma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.
Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Onur Aslan dengesini kaybetmesi sonrasında taş kırma makinesinin içine düştü. Diğer fabrika çalışanlarının 112 ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.