Avanos’ta 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bulunan bir bağ evinde yapılan aramada 2 ton sahte içki ele geçirildi. Bağ evi sahibi A.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, A.B. ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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