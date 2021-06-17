Nevşehir’de 1 günde 4 bin 653 doz aşı vuruldu

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları ile birlikte Nevşehir’de dün 4 bin 653 doz aşı yapıldı.

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay tarafından pandeminin tek çözümü aşılama yapmalıyız çağrısının ardından Nevşehir’de vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanede yoğunluk oluşturdu.

Nevşehir’de 16 Haziran Çarşamba günü il genelinde 4 bin 653 doz aşılama yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.