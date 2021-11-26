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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen Y.D.'nin üstünde yapılan aramada, 10 parça halinde 15.24 gram metamfetamin, 4 adet yeşil reçeteye tabi Lyrıca ibareli hap, 0.38 Gr Eroin, 0.64 Gr kubar esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışması kapsamında; Ü.M., Y.Ç. M.Ö. ve M.Ö.'nün üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 0.34 gram metamfetamin, 0.65 gram metamfetamin, 0.15 Gr metamfetamin ve 1.05 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.D., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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