Nevşehir'de yaşayan öğrenciler Kayaşehir'i ilk defa gezdi 'Kend(t)imizi Tanıyoruz' Projesi kapsamında Nevşehirli 8 bin 225 öğrenci Kapadokya’yı gezerek tanıyacak

Nevşehir’de, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları Kapadokya bölgesindeki tarihi ve kültürel alanları gezip tanımalarını sağlamak amacıyla "KentimiziKendimizi Tanıyoruz Projesi" başlatıldı. Projenin startı Kayaşehir’den verildi.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ve Nevşehir Rehberler Odası tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Kavak ve Göre beldesinden gelen ortaokul öğrencileri, Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri ile kent merkezindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimini ziyaret etti. Turist rehberlerinin eşliğinde düzenlenen gezide, öğrencilere Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından alanla ilgili bilgiler verildi.

Vali Becel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nevşehir’in en özel yerlerinden bir tanesi olan Kayaşehir'deyiz . Bugün Kayaşehir'i, gençlerimize çocuklarımızla birlikte gezeceğiz. Projemizin de açılışını bugün Nevşehir Kayaşehir’den yapıyoruz. Aynı zamanda yedi ilçemizde eşzamanlı olarak, ilçelerindeki öğrencilerde, ilçelerinin tarihi kültürel mekânlarını ziyaret edecekler. Neden böyle bir proje başlattık. Öncelikle onu izah etmek istiyorum. Biliyorsunuz her tarafı tarih olan, kültür olan bir kentte yaşıyoruz ve bu kentte okuyan 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Ama şunu fark ettik gençlerimizin özellikle kendilerine en yakın olan yerlerde bile bu mekânları görmediklerini ziyaret etmediklerini gördük. Eğitimin bir parçası haline getirmek bu gezileri aynı zamanda da şehrimizi gençlerimize tanıtmak suretiyle gönüllü turizm elçileri yetiştirmek, rehberler yetiştirmek. Projenin amacı, ilimizde öğrenim gören öğrencilerin, yaşadıkları yerdeki kültürel miras unsurlarının tanıtılması suretiyle, sosyal becerilerini geliştirmektir. Bu minvalde “Kend(t)imizi Tanıyoruz” projemiz ile Nevşehir il merkezi ve 7 ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüklerimize bağlı okullarda 7. ve 9. sınıflarda öğrenim gören toplam 8 bin 225 öğrenciye, yaşadığı yerdeki dini, sanatsal, turistik, tarihi ve kültürel miras unsurlarını tanıtmak suretiyle öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek" dedi.

Nevşehir de yaşamalarına rağmen İlk defa Kayaşehir’i gezme fırsatı bulan öğrencilerin mutluğu gözlerinden okundu. Öğrenciler ile birlikte Kayaşehir’i gezen Türkçe Öğretmeni Hidayet Ünal’da yaptığı açıklamada; "Öğrencilerimizle birlikte kend(t)imizi tanıyalım etkinliği çerçevesinde ilimizde son zamanlarda keşfedilen büyük bir oluşum olan Kayaşehir'i ziyaret etmeye geldik. Malumunuz öğrencilerimizle birlikte şehrimizin güzelliklerini tanımaya, onlara tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Bu şehir binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği olmuş bir şehir. Kaya şehrin keşfi ile birlikte bunlara bir yenisi eklendi. Şehrimiz için tüm insanlık için bir değer. Öncelikle bizler buranın sakinleri olarak, gezip görüp tanıyıp tanıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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