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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçhisar topraklarından gelecek nesillere miras

İHA

Uçhisar topraklarından gelecek nesillere miras

Uçhisar Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle "Uçhisar topraklarından gelecek nesillere miras" projesi kapsamında vatandaşlara aşılı meyve fidanı dağıttı.
"Uçhisar Topraklarından Gelecek Nesillere miras" Projesi hakkında açıklamada bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü "Kasabamızda fidan dağıtımını özellikle 24 Kasım Öğretmenler gününde yaptık. Bu günde yapma nedenimiz Öğretmenlik mesleği dalları meyve dolu bir ağaç gibidir. Öğretmen o meyveleri yetiştirir, olgunlaştırır ve geleceğimizi inşa eder. Bize de o geleceğe sahip çıkmak düşer. Dağıttığımız bu meyve ağaçları Uçhisar topraklarıyla buluşacak ve gelecek nesillerimize bizlerden miras olarak kalacaktır" dedi.
Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından pazar yerinde ücretsiz olarak dağıtılan aşılı meyve fidanlarına akın eden vatandaşlar aldıkları meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

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