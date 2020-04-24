Ramazan ayı bu yıl 24 Nisanda başlayarak 23 Mayısa kadar devam edecek. Ülkemizde salgın hale gelen koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerinde oruçlarını tutuyorlar. Bugün ilk oruç heyecanını yaşayan Nevşehir ilinde yaşayan vatandaşlar "Nevşehir iftar vakti 2020" ve "Nevşehir iftar saat kaçta" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu.

Nevşehir iftar saatleri ramazan 2020 merak eden vatandaşlar için detayları imsakiye bilgilerini hazırladık. Nevşehir iftar ve sahur saatleri bilgilerine aşağıda yer alan grafiklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Nevşehir iftar saati 2020 ne kadar kaldı? Sorusunun yanıtına geri sayım sayıcı ile de takip edebilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar!

Nevşehir 24 Nisan 2020 Cuma günü iftar saati 19:33:00 olurken Nevşehir 25 Nisan sahur saati 04:13:00 olarak belirlendi.

RAMAZAN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ >>>İMSAKİYE 2020

NEVŞEHİR İFTARA NE KADAR KALDI?

NEVŞEHİR İFTAR SAATLERİ 2020

TARİH İFTAR 24-04-2020 Cuma 19:33:00 25-04-2020 Cumartesi 19:34:00 26-04-2020 Pazar 19:35:00 27-04-2020 Pazartesi 19:36:00 28-04-2020 Salı 19:37:00 29-04-2020 Çarşamba 19:38:00 30-04-2020 Perşembe 19:39:00 01-05-2020 Cuma 19:40:00 02-05-2020 Cumartesi 19:41:00 03-05-2020 Pazar 19:42:00 04-05-2020 Pazartesi 19:43:00 05-05-2020 Salı 19:44:00 06-05-2020 Çarşamba 19:45:00 07-05-2020 Perşembe 19:45:00 08-05-2020 Cuma 19:46:00 09-05-2020 Cumartesi 19:47:00 10-05-2020 Pazar 19:48:00 11-05-2020 Pazartesi 19:49:00 12-05-2020 Salı 19:50:00 13-05-2020 Çarşamba 19:51:00 14-05-2020 Perşembe 19:52:00 15-05-2020 Cuma 19:53:00 16-05-2020 Cumartesi 19:54:00 17-05-2020 Pazar 19:55:00 18-05-2020 Pazartesi 19:56:00 19-05-2020 Salı 19:56:00 20-05-2020 Çarşamba 19:57:00 21-05-2020 Perşembe 19:58:00 22-05-2020 Cuma 19:59:00 23-05-2020 Cumartesi 20:00:00 24-05-2020 Pazar 20:01:00

GÜNÜN DUASI 24 NİSAN 2020

Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

GÜNÜN AYETİ

Orada (o mutluluk makamında) onlar "Ey Allahım! sınırsız kudret ve izzetinle ne yücesin!" diye çağrışırlar; ve onlara, "Size selam olsun" diye karşılık verilir; bunun üzerine onlar da son söz olarak: "Bütün övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür!" derler. Yunus, 10

GÜNÜN HADİSİ

"Kışın tutulan oruç zahmetsiz ganşmet gibidir."

Tirmizi

RAMAZAN DUALARI (İFTAR VE SAHUR)

Oruca Başlarken

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Yemeğe Başlarken

Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

Yemekten Sonra

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Yemek Davetinden Sonra

Okunuşu: Allâhümme bârik lehüm fîhâ mâ razaktehüm.

Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.

Kadir Gecesinde

Okunuşu: Allâhümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu annî.

Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.