Nevşehir - Kırşehir kaç kilometre? Nevşehir - Kırşehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kara yolu ile kolayca gidilebilen Nevşehir ve Kırşehir rotası, aynı zamanda bölgeyi tanımak isteyenlerin de ilgisini çeker. Özellikle turistik dönemlerde öne çıkan ve yoğun ziyaretçi çeken bir rotadır. Kırşehir, Nevşehir’e göre daha sakin ve kültürel mirası ile öne çıkan bir şehirdir. Bu nedenle iki şehir arasında iş, turizm ve günlük ihtiyaçlar için gidiş geliş oldukça yoğundur. Peki Nevşehir - Kırşehir ne kadar sürede gidilir ve iki nokta arasındaki toplam kilometre ne kadardır? Bu yazıda tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz…

NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI KAÇ km?

Nevşehir - Kırşehir kaç km? Nevşehir - Kırşehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 88 kilometredir. Bu mesafe ortalama değerler göz alınarak belirlenmiştir. Güzergahlara bağlı olarak değişiklik göstereceğini hatırlatmak gerekir. Söz konusu yol, ağırlıklı olarak düzdür ve şehirler arası bağlantı yolları rahatlıkla kullanılabilir. Sürüş, genel olarak konforlu geçer.

NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI MESAFE NE KADAR? Nevşehir - Kırşehir mesafe ne kadar? Söz konusu şehirler arasında kurulacak ortalama bir rotada şu mesafe özellikleri bulunur; Kara yolu mesafesi: 88 km

Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 70 km Şehirler arası en kısa rota kullanıldığında mesafe minimum düzeydedir. Yani en basit rotayı kullanırsanız yolculuğu hızlıca tamamlayabilirsiniz. NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Nevşehir - Kırşehir ne kadar sürede gidilir? Nevşehir’den çıkarak Kırşehir’e yapılan yolculuklarda kullanılan araçların türü yolculuğun süresini de belirler. İşte detaylar; Özel araçla: Ortalama 1 saat 10 dakika

Otobüsle: Yaklaşık 1,5 saat

Turlar: Güzergâh üzerindeki molalara bağlı olarak süre biraz uzayabilir. Yolculuk süresi genel olarak kısadır. Bu nedenle günlük planlarınıza rahatça ekleyebilir ve seyahat edebilirsiniz. NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI NASIL GİDİLİR? İki şehir arasında ulaşım bi hayli kolaydır. İşte bazı seçenekler; Özel Araç ile: D765 karayolu üzerinden doğrudan Kırşehir’e ulaşabilirsiniz.

Yolun büyük bölümü düzdür ve trafiğin çoğunlukla genellikle akıcı olduğu bilgisi vardır.

Özel araçla gitmek, zamanınızı özgür şekilde planlamanıza ve istediğiniz saatte mola vermenize olanak tanır. Otobüs ile: Nevşehir Otogarı’ndan Kırşehir’e gün içinde düzenli seferler bulunur.

Otobüs yolculuğu ekonomik bir seçenektir.

Nevşehir ile Kırşehir arasında 1 buçuk saatte varış mümkündür. Taksi ve Transfer Araçları: Turistik sezonda bazı firmalar özel transfer hizmeti sunabilir.

Özellikle Kapadokya’daki oteller bu hizmeti organize edebilir.

Aynı şekilde özel taksi yardımıyla da varılabilir. NEVŞEHİR GEZİLECEK YERLER