        Nevşehir - Kırşehir kaç kilometre? Nevşehir - Kırşehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Nevşehir - Kırşehir kaç kilometre? Nevşehir - Kırşehir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İç Anadolu Bölgesi'nin iki komşu şehri olan Nevşehir ve Kırşehir arasındaki yolculuk, her gün binlerce kişinin kullandığı bir rotayı kapsar. Genel olarak turistik amaçlarla ve şehirler arası ziyaretler için sıkça tercih edilen bir rotadır. Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'den Kırşehir'e yapılan bu yolculuk genel olarak konforlu ve kolay kabul edilir. Peki Nevşehir - Kırşehir kaç kilometre? Detaylar yazının devamında…

        Giriş: 21.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:42
        Nevşehir - Kırşehir kaç kilometre?
        Kara yolu ile kolayca gidilebilen Nevşehir ve Kırşehir rotası, aynı zamanda bölgeyi tanımak isteyenlerin de ilgisini çeker. Özellikle turistik dönemlerde öne çıkan ve yoğun ziyaretçi çeken bir rotadır. Kırşehir, Nevşehir’e göre daha sakin ve kültürel mirası ile öne çıkan bir şehirdir. Bu nedenle iki şehir arasında iş, turizm ve günlük ihtiyaçlar için gidiş geliş oldukça yoğundur. Peki Nevşehir - Kırşehir ne kadar sürede gidilir ve iki nokta arasındaki toplam kilometre ne kadardır? Bu yazıda tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz…

        NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI KAÇ km?

        Nevşehir - Kırşehir kaç km? Nevşehir - Kırşehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 88 kilometredir. Bu mesafe ortalama değerler göz alınarak belirlenmiştir. Güzergahlara bağlı olarak değişiklik göstereceğini hatırlatmak gerekir. Söz konusu yol, ağırlıklı olarak düzdür ve şehirler arası bağlantı yolları rahatlıkla kullanılabilir. Sürüş, genel olarak konforlu geçer.

        NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI MESAFE NE KADAR?

        Nevşehir - Kırşehir mesafe ne kadar? Söz konusu şehirler arasında kurulacak ortalama bir rotada şu mesafe özellikleri bulunur;

        • Kara yolu mesafesi: 88 km
        • Kuş uçuşu mesafe: Yaklaşık 70 km

        Şehirler arası en kısa rota kullanıldığında mesafe minimum düzeydedir. Yani en basit rotayı kullanırsanız yolculuğu hızlıca tamamlayabilirsiniz.

        NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Nevşehir - Kırşehir ne kadar sürede gidilir? Nevşehir’den çıkarak Kırşehir’e yapılan yolculuklarda kullanılan araçların türü yolculuğun süresini de belirler. İşte detaylar;

        • Özel araçla: Ortalama 1 saat 10 dakika
        • Otobüsle: Yaklaşık 1,5 saat
        • Turlar: Güzergâh üzerindeki molalara bağlı olarak süre biraz uzayabilir.

        Yolculuk süresi genel olarak kısadır. Bu nedenle günlük planlarınıza rahatça ekleyebilir ve seyahat edebilirsiniz.

        NEVŞEHİR - KIRŞEHİR ARASI NASIL GİDİLİR?

        İki şehir arasında ulaşım bi hayli kolaydır. İşte bazı seçenekler;

        Özel Araç ile:

        • D765 karayolu üzerinden doğrudan Kırşehir’e ulaşabilirsiniz.
        • Yolun büyük bölümü düzdür ve trafiğin çoğunlukla genellikle akıcı olduğu bilgisi vardır.
        • Özel araçla gitmek, zamanınızı özgür şekilde planlamanıza ve istediğiniz saatte mola vermenize olanak tanır.

        Otobüs ile:

        • Nevşehir Otogarı’ndan Kırşehir’e gün içinde düzenli seferler bulunur.
        • Otobüs yolculuğu ekonomik bir seçenektir.
        • Nevşehir ile Kırşehir arasında 1 buçuk saatte varış mümkündür.

        Taksi ve Transfer Araçları:

        • Turistik sezonda bazı firmalar özel transfer hizmeti sunabilir.
        • Özellikle Kapadokya’daki oteller bu hizmeti organize edebilir.
        • Aynı şekilde özel taksi yardımıyla da varılabilir.

        NEVŞEHİR GEZİLECEK YERLER

        • Göreme Açık Hava Müzesi: Tarihi freskleri, kaya kiliseleri ve manzarasıyla öne çıkar.
        • Uçhisar Kalesi: Kapadokya’yı panoramik izleyebileceğiniz dikkat çekici bir noktadır.
        • Paşabağı (Rahipler Vadisi): Ünlü peribacalarını yakından görme imkânı sunar.
        • Avanos Çanak Atölyeleri: El yapımı seramikleriyle popüler olmuştur.
        • Derinkuyu Yeraltı Şehri: Tarihle ilgilenen herkesin görmesi gereken bir yapı olarak geçer.

        KIRŞEHİR GEZİLECEK YERLER

        • Ahi Evran Külliyesi: Ahilik kültürünün simgesi olan önemli bir ziyaret noktasıdır.
        • Japon Bahçesi: Kırşehir’in huzurlu bulunan ve fotojenik alanlarından biridir.Cacabey Medresesi: Tarihi dokusu ve mimarisi ile öne çıkar.Seyfe Gölü Kuş Cenneti: Doğa fotoğrafçılarının favori destinasyonudur.
        • Kesikköprü: Bu tarihi köprü, Kırşehir’in en bilinen yapılarından biridir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
