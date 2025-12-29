Nevşehir’de kayganlaşan yolda TIR kaza yaptı: O anlar kameralara yansıdı
Nevşehir’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR, şarampole yuvarlandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE SAVRULDU
İHA'nın haberine göre kaza, Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.
MADDİ HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.
TRAFİK AKSAMALARI YAŞANDI
Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksamaları yaşandı. Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, Karayolları ekipleri tarafından tuzlama ve yol güvenliği çalışmaları yapıldı.