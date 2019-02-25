1 | 5

Oscar olarak bilinen 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 30 yıldır ilk kez resmi sunucusuz düzenlenen töreninde mutlu sona eren yapım Green Book oldu. Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı Nevzat Aydın da törene katılanlar arasındaydı. Aydın, Gerard Butler, Giada Colagrande, Jason Statham ve Kobe Bryant gibi ünlülerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Aydın o anları "Hepsi iyi insanlar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.