Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA New Orleans Pelicans'ta Willie Green dönemi sona erdi! - Basketbol Haberleri

        New Orleans Pelicans'ta Willie Green dönemi sona erdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:47 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pelicans'ta Willie Green dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NBA'in açıklamasında, Pelicans'ta 5. sezonunu geçiren ABD'li çalıştırıcı Green'in görevine son verildiği belirtildi.

        Yardımcı antrenör James Borrego'nun takımın başında geçici yer alacağı ifade edildi.

        Pelicans, Green'in göreve geldiği 2021'den beri 150 galibiyet, 190 mağlubiyet yaşadı.

        Bu sezon son 4 maçını kaybeden Pelicans, 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü