New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 46.316,07 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.661,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 22.591,15 puana çıktı.

ABD'de yatırımcılar federal hükümetin kapanma riskini değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü koruduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD'de yarın gece sona erecek mali yılın bitiminden önce Kongre'de geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varılamazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun kapanma durumunda uygulayacağı acil durum planına göre, kapanma süresince yayınlanması planlanan ekonomik veriler açıklanmayacak.

Analistler, hükümetin kapanması halinde önemli ekonomik verilerin yayımlanmasındaki aksaklığın, Fed'in faiz kararları için belirsizlik oluşturabileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirterek, Bankanın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.