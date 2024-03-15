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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsasında üretici enflasyonu etkisi - Borsa Haberleri

        New York borsasında üretici enflasyonu etkisi

        ABD'de üretici enflasyonun beklentileri aşması sonrası günü düşüşle tamamlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti. S&P 500 endeksi de yüzde 0,29 azalışla 5.150,48 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,30 azalarak 16.128,53 puana indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 07:56 Güncelleme: 15.03.2024 - 07:56
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        New York borsası düşüşle kapandı
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        New York borsası ABD'de üretici enflasyonun beklentileri aşması sonrası günü düşüşle tamamladı.

        Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalarak 38.905,66 puana düştü.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.150,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 azalarak 16.128,53 puana indi.

        ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

        Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak beklentileri aştı.

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        10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken bugün açıklanan ÜFE'nin bankanın 19-20 Mart'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesindeki son önemli ekonomik veri olduğunu ve piyasalarda dikkatlerin bankanın gelecek haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

        ÜFE verileri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 4,29'a yükseldi.

        Ayrıca, ABD'de perakende satışlar ise şubat ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

        Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 9 Mart ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında kaldı.

        Öte yandan, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisselerindeki düşüş bugün de devam etti ve şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

        ABD'li çelik üreticisi US Steel'in hisseleri de ABD Başkanı Joe Biden'ın şirketin Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından satın alınmasına karşı çıkması sonrası yüzde 6'nın üzerinde düştü.

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