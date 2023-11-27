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        Haberler Spor Basketbol NBA New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116 (MAÇ SONUCU)

        NBA'de Phoenix Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle New York Knicks'i 116-113 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:26
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        Phoenix Suns son saniyede kazandı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'i 116-113 mağlup etti.

        NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

        Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

        Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

        CEDİ'NİN TAKIMI KAYBETTİ

        Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü sahasında 132-120 yendi.

        Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

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        Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.

        Sonuçlar

        Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102

        Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103

        New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116

        Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117

        Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119

        Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109

        Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102

        Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120

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