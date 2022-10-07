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New York'ta kaçak göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kente on binlerce kaçak göçmenin yollanması sonrası bugün New York şehrinde olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. New York'un ana barınma sistemindeki insan sayısı 61 bini aşarak rekor kırarken, Adams, federal hükümet ve eyalete finansman çağrısında bulundu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı.

New York'ta kaçak göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
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ABD'nin New York eyaletinde kaçak göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, "yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için" şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI KIZGIN

Adams, "kızgın" olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti.

Ocak ayında göreve başlayan Demokrat Başkan Adams, şehrin Manhattan'ın hemen dışındaki Doğu Nehri'ndeki Randalls Adası'nda bir çadır kabul merkezi inşa etme planları olduğunu ve yeni gelen kaçak göçmenleri bir gemide barındırmak için yolcu gemisi şirketleriyle de görüştüklerini açıkladı.

Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla kaçak göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.

Adams, 5 bin çocuğun okullara kaydettirildiğini belirtti.

Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen kaçak göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.

ABD'ye giren kaçak göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle kaçak göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

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