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New York Times: Trump, görev süresi dolmadan Flynn'i affetmeyi düşünüyor

New York Times gazetesi, 20 Ocak'ta görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i affetmeyi planladığını bildirdi.

New York Times: Trump, görev süresi dolmadan Flynn'i affetmeyi düşünüyor
BBC TÜRKÇE
FLYNNReuters

New York Times gazetesi, 20 Ocak'ta görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i affetmeyi planladığını bildirdi.

Flynn, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili açılan soruşturmada, yaptığı bazı temaslarla ilgili yalan söylediğini kabul etmiş ve hüküm giymişti. Flynn, bu soruşturma kapsamında suçunu kabul eden tek Trump yönetimi yetkilisi olmuştu.

New York Times gazetesi, Adalet Bakanlığı sözcüsünün konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini belirtti.

ABD başkanları geleneksel olarak görev sürelerinin tamamlanmasına az bir süre kala bazı kişileri affedebiliyor.

New York Times haberinde, Trump'ın daha önce görülmemiş bir adım atarak görevden ayrılmadan önce kendisi hakkında ileride açılabilecek soruşturmalarla ilgili olarak ileriye dönük kendisine de af çıkartabileceğini öne sürdü.

Flynn Türkiye ile ilgili suçlamaları da kabul etmişti

Michael Flynn, Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, Türkiye hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ile yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğü iddialarını da soruşturma kapsamındaki ifadesinde doğruladı. Ancak soruşturma kapsamında verdiği diğer bilgiler ışığında, Türkiye ile ilişkilerini Adalet Bakanlığı'na yasal bildirimde bulunmamasıyla ilgili kendisi hakkında dava açılmadı.

Mayıs ayında Adalet Bakanlığı Flynn hakkındaki suçlamalarını geri çekilmesi için girişimde bulunmuş ancak konu federal mahkemeye taşınmıştı.

Yalnızca 24 gün ulusal güvenlik danışmanlığı görevinde kalan Flynn, seçim kampanyası sırasında Rusya'nın o dönemki ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile teması konusunda yalaan söylediği için Şubat 2017'de görevden alınmıştı.

Trump, hakında soruşturma açıldığı dönemde Flynn ile arasına mesafe koymaya çalışmış ancak daha sonraki açıklamalarında eski Başkan Barack Obama dönemi atanmış olan bürokratlar tarafından "masum bir adamın hedef alındığını" öne sürmüştü.

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