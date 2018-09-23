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New York'un kalbi 'Türkiye' diye atacak

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler toplantısı için, "Hem Türk tarafından hem Amerikan tarafından aldığım duyumlar bu yatırımcılar toplantısında Türkiye için güzel sonuçlar alınacak bir sürecin başlatılacağı yolunda" dedi

23.09.2018 - 09:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM


Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye saatiyle 21.00-22.00 civarında, New York’a geliyor.
Geldiği andan itibaren, yaklaşık bir hafta boyunca, şehrin her yanında Türkiye konuşuluyor olacak. Ekonomide ve ulusal güvenlik konularında önemli adımlar atılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan Ankara’da başlattığı Amerikan iş alemiyle ilişkileri daha da güçlendirme sürecine burada da devam ederken diğer yandan da Birleşmiş Milletler'le de zorlu bir siyasi süreci götürecek.
Türk-Amerikan İşadamları Konseyi (TAİK), Türkiye’nin belli başlı şirketlerinin buradaki Amerikan iş dünyasıyla temaslarının çok iyi sonuçlar vermesi için olağanüstü çalışmalar yaptı. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ burada 26 Eylül’de düzenlenecek yatırımcılar toplantısının önem düzeyini hem Türkiye hem de Amerika açısından çok yükseltecek adımları yaptığı temaslarla gerçekleştirdi.
26 Eylül’de New York’un ikonik binalarından bir tanesi olan Gotham Hall’da düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılıp birer konuşma yapacaklar.

YOĞUN NOKTA ATIŞLARI

Yatırımcılar toplantısı için Amerikan şirketlerine genel bir davet gönderilmedi. Her Türk şirketi burada eskiden bu yana bağlantıları ve iyi ilişkileri olan Amerikan şirketlerini yemekli toplantıya getirecekler. Yani tam ve güçlü katılım böylece garanti altına alınmış oldu.
Yani bir anlamda Amerikan iş dünyasına nokta atışları yapılarak Türkiye açısından en iyi sonuçların alınabileceği ortam oluşturuldu.
Koç, Sabancı, THY ve Turkcell gibi önemli şirketlerin de aktif katılacağı geceye 400’e yakın davetlinin katılacağı tahmin ediliyor.
Beştepe’de Amerikan şirket temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmenin güzel sonuçlarının pekiştirileceği bir gece olması bekleniliyor bu yatırımcılar toplantısının.

BEŞTEPE'DE YAŞANANLAR

Amerikan şirketleri ile Beştepe’de yapılan toplantının detaylarını iyi bilen bir yetkilinin bana aktardığına göre o gün enteresan gelişmeler olmuş.
Toplantı öncesinde görevliler arasında bir tedirginlik de varmış, "Acaba gerginlik olur mu toplantıda?" diye düşünenler bulunuyormuş. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, son derce rahat ve gerginlikten uzak tavırla gelince herkes rahatlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının açılışında da konuşma üslubu ve yaptığı esprilerle misafirlerini de rahatlatmış.  Böylece son derece verimli ve yapıcı geçen görüşme beklendiğinden çok daha uzun sürmüş.
Şimdi aynı sürecin burada da devam edeceği beklentisi çok yüksek. Hem Türk tarafından hem Amerikan tarafından aldığım duyumlar bu yatırımcılar toplantısında Türkiye için güzel sonuçlar alınacak bir sürecin başlatılacağı yolunda.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

İdlib’deki gelişmeler sonrasında Türkiye bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda prestiji en yüksek olan ülke konumunda, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı bir davayı inançla savunan ülkenin lideri olarak bu yıl Genel Kurul’da çok etkileyici  bir konuşma yapması bekleniyor.
Gerçi hem Erdoğan hem de Trump uzun süredir 'görüşme olmayacak' gibi tavır almış olsalar da iki liderin Birleşmiş Milletler binasında karşılaştıklarında, spontane karar verilmiş gibi, görüşmeleri ihtimali hala var. Bunun için iki taraftan da çalışanlar olduğu duyuluyor.
Görüşme olursa gündemin yine Suriye ve ikili ekonomik ilişkiler olması ihtimali büyük. 
Trump, Türkiye’nin Amerika’dan istediği gibi siyaseti ekonomik ilişkilerden bağımsız düşünme eğiliminde olduğundan en azından bu konuda somut adım atılması ihtimali bulunuyor.
Bunun dışında Türkiye’nin yeni yönetim sistemi ve dış politikası da şehirde anlatılacak. Örneğin pazartesi günü Yale Club binasında SETA ve Turkish Heritage’ın birlikte organize ettikleri panelde Türkiye’nin yeni sisteminin tüm boyutları Amerikalı misafirlere açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Dışişleri Bakanları düzeyinde Rusya ve İran ile üçlü görüşme de yapılacak.
Aynı gün BM sekreteri tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak.
24 Eylül'de ise Küresel Mülteci Mutabakatı etkinliğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da mülteciler konusunda Türkiye’nin örnek alınması gereken tavrını dünyaya tekrardan anlatacak.

 

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