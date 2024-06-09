New York’tan tarihi sosyal medya adımı

New York eyaleti yasama organı, genç kullanıcıları sosyal medyada korumak amacıyla önemli bir yasa tasarısını onayladı. SAFE (Stop Addictive Feeds Exploitation) for Kids Act adı verilen bu yasa, 18 yaş altı kullanıcıların bağımlılık yaratan içeriklere ebeveyn izni olmadan maruz kalmalarını engelleyecek düzenlemeler içeriyor. Bu tür içerikler, genellikle kullanıcıların takip etmediği hesaplardan gelmekte ve onları platformda daha uzun süre tutmak için algoritmalar tarafından öne çıkartılıyor.

Ayrıca, çocukların kişisel verilerinin toplanmasını ve satılmasını kısıtlayan bir yasa tasarısı da kabul edildi. Her iki yasa tasarısının da eyalet valisi Kathy Hochul tarafından imzalanması bekleniyor ve bu, çocukların zihinsel sağlığı üzerinde sosyal medyanın etkisini düzenleme konusunda tarihi bir adım olarak görülüyor.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE AÇIK İNTERNETE SALDIRI" Yasa tasarısı, çocukların refahını önceliklendirdiği için bazı kesimler tarafından övgüyle karşılanırken, NetChoice gibi endüstri dernekleri tarafından “ifade özgürlüğüne ve açık internete saldırı” olarak eleştiriliyor. Eleştirmenler, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için kimlik sağlamaları gerektiği takdirde sansüre yol açabileceğini savunuyorlar. Ancak, yasa tasarısının destekçileri, aşırı sosyal medya kullanımının ergenler arasında çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına bağlandığını gösteren çalışmalara işaret ediyorlar.