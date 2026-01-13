Newcastle United - Manchester City maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Newcastle United, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp adını finale yazdırmak istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda yıldızlarıyla galip gelip kupa için bir adım daha atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...