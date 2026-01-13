Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarın final maçında karşı karşıya geliyor. St James' Park'ta oynanacak kritik mücadele için geri sayım sürerken, Newcastle United - Manchester City maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Newcastle United - Manchester City maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Newcastle United, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp adını finale yazdırmak istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda yıldızlarıyla galip gelip kupa için bir adım daha atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle United-Manchester City maçı 13 Ocak Salı bu akşam saat 23.00'te başlayacak.
NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
St. James Park'ta oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NEWCASTLE UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Newcastle United: Ramsdale; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Guimaraes; Gordon, Woltemade, Barnes; Wissa
Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Alleyne, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland