Newells Old Boys: 0 - Rosario Central: 1 (Maç sonucu)

Newells Old Boys ile Rosario Central Arjantin Kupa Çeyrek Final mücadelesinde karşılaştı.Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Rosario Central oyuncusu Gonzalo Bettini sarı kartla cezalandırıldı. 68'de Rosario Central oyuncusu Fernando Zampedri tabelanın 0-1 olarak değişmesini sağladı.Rosario Central oyuncuları Washington Camacho, Fernando Zampedri, Diego Arismendi ile Newells Old Boys oyuncuları Teodoro Paredes, Hernan Bernardello, Luis Leal sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Karşılaşma 0-1 tamamlandı.Ev sahibi takımda Teodoro Paredes 74. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi takımda Hernan Bernardello 77. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı. Konuk takımda Federico Carrizo 75. dakikada kırmızı kart gördü, takımını 10 kişi bıraktı.598 kodlu maçta İddaa'da Rosario Central galibiyetine bahis oynayanlar 2.60 oranını kazandı.Newells Old Boys takımının son 5 maçlık performansı: 1 beraberlik, 4 yenilgi. Konuk Rosario Central ise bu süreçte 1 kez kazandı, 3 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.