NEXT SOSYAL ÖZELLİKLERİ NELER?

Reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız bir deneyim sunan platform, kullanıcı verilerini Türkiye’deki güvenli sunucularda saklayarak veri gizliliğine öncelik veriyor.

Kullanıcılar, metin, görsel, video ve anket gibi çeşitli formatlarda içerikler paylaşabiliyor, ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş bir akış oluşturabiliyor.

Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımların etkisini ölçme imkanı sunarken, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturmasına olanak tanıyor.

NEXT Sosyal’in öne çıkan özelliklerinden biri, T3 Vakfı ve Baykar tarafından geliştirilen “T3AI” adlı yapay zeka robotu.

“Ahlaklı yapay zeka” vizyonuyla tasarlanan T3AI, çok dilli içerik desteği ve hızlı yanıtlarla kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

NEXT Sosyal’in en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise, açık kaynak kodlu bir platform olması. Bu, geliştiricilerin platformun altyapısını inceleyebileceği, özelleştirebileceği ve hatta kendi projelerinde kullanabileceği anlamına geliyor.

Açık kaynak kodlarının yayınlanması, NEXT Sosyal’i yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarıp, teknoloji toplulukları ve geliştiriciler için bir inovasyon merkezi haline getiriyor.