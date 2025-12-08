Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Neymar: Ameliyattan sonra son görevim Dünya Kupası - Futbol Haberleri

        Neymar: Ameliyattan sonra son görevim Dünya Kupası

        Geçirdiği sakatlığa rağmen Brezilya Serie A'da Santos'u ligde tutan ve sezon devam ederken ameliyat olmayı reddeden yıldız futbolcu Neymar, "Ameliyatımdan sonra son görevim Dünya Kupası" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ameliyattan sonra son görevim Dünya Kupası"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brezilya Serie A ekibi Santos'ta top koşturan Neymar, sakatlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Neymar, sakatlığına rağmen son maçlarda sahaya çıktı ve takımı Santos'u kümede tutmayı başardı.

        Takımı Santos kötü durumda olduğu için bir süredir ameliyat olmayı reddeden Brezilyalı yıldız, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u küme düşmekten kurtardı.

        "AMELİYATIMDAN SONRA SON GÖREVİM DÜNYA KUPASI"

        Neymar, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası." dedi.

        SEZON PERFORMANSI

        33 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Santos'ta 30 maçta 11 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel