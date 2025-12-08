Neymar: Ameliyattan sonra son görevim Dünya Kupası

Brezilya Serie A ekibi Santos'ta top koşturan Neymar, sakatlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Neymar, sakatlığına rağmen son maçlarda sahaya çıktı ve takımı Santos'u kümede tutmayı başardı.

Takımı Santos kötü durumda olduğu için bir süredir ameliyat olmayı reddeden Brezilyalı yıldız, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u küme düşmekten kurtardı.

"AMELİYATIMDAN SONRA SON GÖREVİM DÜNYA KUPASI"

Neymar, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası." dedi.

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Santos'ta 30 maçta 11 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.