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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Neyzen’ 50. oyunu kutladı

        ‘Neyzen’ 50. oyunu kutladı

        BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel'in sahnede devleştiği Neyzen, 50 oyunla Türkiye'den onbinlerce tiyatroseverle buluştu. Geçtiğimiz sezondan beri kapalı gişe devam eden 'Neyzen'in ekibi 50. oyun sonrasında pasta keserek başarılarını kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:36
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        'Neyzen' 50. oyunu kutladı
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        Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ‘Neyzen’ 50 oyunda ülkeyi karış karış dolaştı. İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Bodrum, Antalya, İstanbul, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde sahnelenen oyun onbinlerce tiyatroseverle buluştu. Önceki akşam Maximum Uniq Box’ta sahnelenen ‘Neyzen’ sonrasında tüm ekip 50. oyunu kuliste pasta keserek kutladı.

        Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in oyunculuğu ile sahnede herkesi büyülediği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor. Caddebostan Kültür Merkezi, Bostancı Gösteri Merkezi, Maximum Uniq, DasDas, Moi Sahne, Meb Şura, Kadıköy Halk Eğitim, Özgürlük Parkı, Nurol Kültür Merkezi, Burda Pgm Sahnesi, Suat Taşer, Komedi Kulüp, Aspendos, KüçükçiftlikPark başta olmak üzere sayısız mekanda seyirciye ulaşan oyun Mart ve Nisan ayında İstanbul ve Ankara’da sahnelenmeye devam edecek.

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        Yeni Oyun Tarihleri:

        15 Mart Cuma – Ankara Meb Şura

        21 Mart Perşembe – İstanbul CKM

        27 Mart Çarşamba – İstanbul Maximum Uniq Box

        08 Nisan Pazartesi – İstanbul CKM

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        #uğur yücel
        #Neyzen
        #bkm
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