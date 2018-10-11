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"Niasse için teklif var"

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı ve 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği Niasse’a, Premier Lig’den birkaç kulübün teklif götürdüğü, Everton’ın da bonservisle satış fikrine daha sıcak baktığı öğrenildi

11 Ekim 2018 Perşembe, 12:50 | Güncelleme:

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Oumar Niasse konusunda, İngiltere’de hareketli günler yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, 1.5 sezonluğuna kiralamak istedikleri Senegalli forvetle prensipte anlaşma sağlamış durumda.

Ancak Premier Lig’den birkaç kulübün, Niasse’ın bonservisi için Everton’a teklif sunduğu ortaya çıktı. Everton yöneticileri de bu durumu Galatasaray’a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüp, bonservis ödemesi yapmayı, UEFA yaptırımları nedeniyle kesinlikle düşünmüyor.

NDİAYE GİBİ ISRAR EDERSE...

İngiliz kulübü ise bu transferden para kazanmayı düşünüyor. Galatasaray Yönetimi şimdi, Niasse ile diğer kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyecek. Yıldız futbolcu da tıpkı Ndiaye gibi Galatasaray’a gitme konusunda direnirse, Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama yöntemiyle bitirebilir.

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