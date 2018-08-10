Nice - Reims maç önü

Fransa Ligue 1 maçında Nice ile Reims, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Nice son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Reims, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 120 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nice kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Reims sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Nice son haftadaki Guingamp müsabasında 2-3 kazandı.

Reims, Lyon karşılaşmaında 4-1 kazandı.

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