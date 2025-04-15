Nick Carter, geçmişteki cinsel saldırı iddiaları gündemde

2004'tde Lauren Kitt ile evlenen ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Backstreet Boys’un ünlü vokalisti Nick Carter, cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi. Laura Penly adlı bir kadın, 2004 yılında Carter’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek dava açtı. Penly, saldırı sonrası cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalandığını ve rahim ağzı kanseri geliştirdiğini iddia etti.

OLAYLAR 2004-2005 YILLARINDA YAŞANDI

Olaylar 2004 Aralık ile 2005 Şubat ayları arasında Los Angeles’ta yaşandı. O dönemde 19 yaşında olan Laura Penly, Nick Carter ile tanıştığını ve başlangıçta rızaya dayalı bir ilişki yaşadıklarını belirtti. Ancak zamanla bu ilişkinin zorla cinsel saldırıya dönüştüğünü ifade etti.

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CARTER’IN "HAYIR" CEVABINI REDDETTİĞİ İDDİASI

Laura Penly’nin iddialarına göre, Hollywood’daki bir gece Nick Carter, prezervatif kullanmasını istemesine rağmen bunu reddetti ve sağlıklı olduğu konusunda yanıltıcı bir izlenim verdi. Ayrıca, 2005 yılı başlarında sadece film izlemek için Carter’ın evine gittiğini, ancak Carter’ın ona "sadece seks için geldiğini" söylediğini öne sürdü.

Laura Penly, en çarpıcı iddiasında ise defalarca "hayır" demesine rağmen Nick Carter’ın cinsel saldırıda bulunduğunu ve korunmasız şekilde ilişkiye girdiğini vurguladı. HPV VE KANSER TEŞHİSİ Dava dosyasına göre, Laura Penly, Temmuz 2005’te yapılan klamidya ve gonore testlerinin pozitif çıktı ve doktorlarının rahim ağzında kanserli hücreler tespit etti. Laura Penly, dava sürecinde Nick Carter’ın hayranları tarafından sosyal medyada tacize uğradığını da dile getirdi. Penly, 15.000 dolardan fazla tazminat talep ederek jürili bir duruşma yapılmasını istiyor. REKLAM PENLY'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA Laura Penly’yi temsil eden avukat Gianna N. Elliot, müzik endüstrisindeki uzun süredir devam eden istismar kültürüne karşı bu davanın önemli bir adım olduğunu belirtti. Elliot, Carter’ın şöhretini ve gücünü kullanarak genç kadınları istismar ettiğini ve bu dava ile hesap vermesinin sağlanacağını vurguladı. CARTER CEPHESİNDEN RED Nick Carter’ın avukatları ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Carter’ın nasıl bir savunma yapacağı ve davanın sonuçlarının ne olacağı, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi.