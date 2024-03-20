Nicole Kidman, babasını tabutta görünce gülmeye başladığını söyledi
Nicole Kidman, 10 yıl önce kaybettiği babası Antony Kidman ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Avustralyalı oyuncu, babasını tabutta görünce gülmeye başladığını söyledi
Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, babası Antony Kidman'ı 2014'ün Eylül ayında kaybetmişti. Ünlü oyuncu, yıllar sonra babasıyla ilgili bir itirafta bulundu.
Nicole Kidman, babası Antony Kidman'ın cenazesini görmeye gittiğinde yaşadıklarını anlattı. Kidman, cenazeye gittiğinde duygularını kontrol edemediğini söyledi.
"GÜLMEYE BAŞLADIM"
Babası Antony Kidman'ı tabutta gördüğünde 'kontrolsüz' bir şekilde gülmeye başladığını itiraf eden Nicole Kidman, şöyle konuştu: Gülmeye başladım. Çünkü çok kederliydim ve çok yıkılmıştım. Vücudum ve ruhum bunu kaldıramadı. Hayatımın diğer dönemlerinde de uygunsuz zamanlarda güldüğüm olmuştu, acı verici anlarda garip bir kısa devre yaşıyorum. O anlarda hayatta kalmak için böyle bir tepki verme ihtiyacı hissediyorum. Sanki bunu yapmazsam ölecekmişim gibi geliyor.
"HİSSETMENİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İNCELEMEYE KARARLIYIM"
Karmaşık duygular ve tepkiler yaşayan biri olarak mesleğinden yana şanslı olduğunu düşündüğünü belirten Nicole Kidman; "Ağır, tuhaf, olağanüstü, tuhaf, güzel, derin duygusal manzaraları keşfedebileceğim bir işim olduğu için şanslıyım. Bunlardan çekinmiyorum. Çünkü kısmen hayatı, canlı olmanın ve hissetmenin ne anlama geldiğini incelemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.
Nicole Kidman, yürek burkan bu deneyiminin yeni dizisi 'Expats'teki karakterinde kendisine yardımcı olduğunu da açıkladı. Dizide canlandırdığı karakter 'Margaret'ın oğlunun eşkaline uyan bir cesedi görmeye gittiğinde verdiği tepkiyi, gerçek hayatta babasının cesedini gördüğünde verdiğini aktardı.
"HERKES EBEVEYNLERİNİ KAYBEDER"
Öte yandan Nicole Kidman, daha önce de babasını kaybetmesiyle ilgili konuşmuştu. Antony Kidman'ın ölümünden bir ay sonra röportaj veren Kedman, şöyle konuşmuştu: Herkes ebeveynlerini kaybeder ve bu korkunç bir şeydir. Şu anda bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorum. İnsanlar bana ulaşıp 'kaybın için üzgünüm' dediğinde bunun gücünü hissediyorum. Başka birinin de benzer bir şey yaşadığını ya da yaşamakta olduğunu fark ettiğinizde, bu sizi gerçekten birbirinize bağlıyor.
Fotoğraflar: Reuters, AP, Avalon