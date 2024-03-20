Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman, babasını tabutta görünce gülmeye başladığını söyledi - Magazin haberleri

        Nicole Kidman, babasını tabutta görünce gülmeye başladığını söyledi

        Nicole Kidman, 10 yıl önce kaybettiği babası Antony Kidman ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Avustralyalı oyuncu, babasını tabutta görünce gülmeye başladığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, babası Antony Kidman'ı 2014'ün Eylül ayında kaybetmişti. Ünlü oyuncu, yıllar sonra babasıyla ilgili bir itirafta bulundu.

        2

        Nicole Kidman, babası Antony Kidman'ın cenazesini görmeye gittiğinde yaşadıklarını anlattı. Kidman, cenazeye gittiğinde duygularını kontrol edemediğini söyledi.

        3

        "GÜLMEYE BAŞLADIM"

        Babası Antony Kidman'ı tabutta gördüğünde 'kontrolsüz' bir şekilde gülmeye başladığını itiraf eden Nicole Kidman, şöyle konuştu: Gülmeye başladım. Çünkü çok kederliydim ve çok yıkılmıştım. Vücudum ve ruhum bunu kaldıramadı. Hayatımın diğer dönemlerinde de uygunsuz zamanlarda güldüğüm olmuştu, acı verici anlarda garip bir kısa devre yaşıyorum. O anlarda hayatta kalmak için böyle bir tepki verme ihtiyacı hissediyorum. Sanki bunu yapmazsam ölecekmişim gibi geliyor.

        4

        "HİSSETMENİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İNCELEMEYE KARARLIYIM"

        Karmaşık duygular ve tepkiler yaşayan biri olarak mesleğinden yana şanslı olduğunu düşündüğünü belirten Nicole Kidman; "Ağır, tuhaf, olağanüstü, tuhaf, güzel, derin duygusal manzaraları keşfedebileceğim bir işim olduğu için şanslıyım. Bunlardan çekinmiyorum. Çünkü kısmen hayatı, canlı olmanın ve hissetmenin ne anlama geldiğini incelemeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

        5

        Nicole Kidman, yürek burkan bu deneyiminin yeni dizisi 'Expats'teki karakterinde kendisine yardımcı olduğunu da açıkladı. Dizide canlandırdığı karakter 'Margaret'ın oğlunun eşkaline uyan bir cesedi görmeye gittiğinde verdiği tepkiyi, gerçek hayatta babasının cesedini gördüğünde verdiğini aktardı.

        6

        "HERKES EBEVEYNLERİNİ KAYBEDER"

        Öte yandan Nicole Kidman, daha önce de babasını kaybetmesiyle ilgili konuşmuştu. Antony Kidman'ın ölümünden bir ay sonra röportaj veren Kedman, şöyle konuşmuştu: Herkes ebeveynlerini kaybeder ve bu korkunç bir şeydir. Şu anda bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorum. İnsanlar bana ulaşıp 'kaybın için üzgünüm' dediğinde bunun gücünü hissediyorum. Başka birinin de benzer bir şey yaşadığını ya da yaşamakta olduğunu fark ettiğinizde, bu sizi gerçekten birbirinize bağlıyor.

        Fotoğraflar: Reuters, AP, Avalon

        #Nicole Kidman
        #Antony Kidman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...