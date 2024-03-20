Nicole Kidman, babasını tabutta görünce gülmeye başladığını söyledi

"HERKES EBEVEYNLERİNİ KAYBEDER"

Öte yandan Nicole Kidman, daha önce de babasını kaybetmesiyle ilgili konuşmuştu. Antony Kidman'ın ölümünden bir ay sonra röportaj veren Kedman, şöyle konuşmuştu: Herkes ebeveynlerini kaybeder ve bu korkunç bir şeydir. Şu anda bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorum. İnsanlar bana ulaşıp 'kaybın için üzgünüm' dediğinde bunun gücünü hissediyorum. Başka birinin de benzer bir şey yaşadığını ya da yaşamakta olduğunu fark ettiğinizde, bu sizi gerçekten birbirinize bağlıyor.

Fotoğraflar: Reuters, AP, Avalon