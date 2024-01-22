Nicole Kidman'ın derin tercihi

1.78 boyundaki ünlü oyuncu, Hollywood'da kadın oyuncu olmak için fazla uzun olduğu düşüncesiyle deneme çekimlerinde boyunun daha kısa olduğunu söylediğini anlatmıştı. Çocukken bir müzikale boyu nedeniyle seçilmediğini de belirten Nicole Kidman; "Bana çok uzun olduğumu ve kariyerim olamayacağını söylediler" diye konuşmuştu.

5 Şurada Paylaş!









"ÇÖP GİBİ OLARAK ADLANDIRILDIM"



Kendisiyle uzun boyu konusunda dalga geçildiğini anlatan Nicole Kidman; "Alay edildim ve 'çöp gibi' olarak adlandırıldım' dedi. 'İnsanlar, 'Orada hava nasıl?' diye soruyor. Şimdi, 'Düşündüğümden çok daha uzunsun' diyen ya da topuklarımın ne kadar yüksek olması gerektiğiyle boğuşan erkeklerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Bu konuyla ilgili hâlâ rahatsız hissettiğini ifade eden 56 yaşındaki Nicole Kidman, "Oyunculuk yaparken bu beni rahatsız ediyor, daha kısa olmak istiyorum ama bazen bunu takdir ettiğim ve işimde kullanabileceğim zamanlar oluyor" demişti.