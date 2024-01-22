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        Haberler Magazin Nicole Kidman'ın derin tercihi - Magazin haberleri

        Nicole Kidman'ın derin tercihi

        Hollywood yıldızlarından Nicole Kidman, 'Expats' dizisinin New York'ta düzenlenen galasına konuk oldu. 56 yaşındaki oyuncu, derin sırt dekoltesiyle meraklı bakışları üzerinde topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:24
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        Geçtiğimiz günlerde oyuncu olabilmek için boyuyla ilgili yalan söylediğini itiraf eden oscar ödüllü Nicole Kidman, 'Expats' dizisinin galasında görüntülendi.

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        Nicole Kidman, davet için siyah bir elbise tercih etti. Ünlü oyuncu; derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çektı. Elbiseyi, yakıştıranlar olduğu kadar eleştirenler de oldu.

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        "UMURUMDA DEĞİL"

        Nicole Kidman, kıyafet seçimlerinin bazı kişiler tarafından eleştirilmesini hiç umursamadığını söylemişti. Ünlü oyuncu; "İnsanların tepkilerini bana söylemeyin diyorum. Gerçekten bilmek istemiyorum. Bu, beni yapmak istediğim şeyi yapmaktan alıkoyacak" demişti.

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        Nicole Kidman seçimlerini, başkalarının kendisiyle ilgili 'ne söyleyecekler?' sorusundan ziyade nasıl hissedeceğine göre yaptığını söylemişti.

        "OYUNCU OLMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİM"

        1.78 boyundaki ünlü oyuncu, Hollywood'da kadın oyuncu olmak için fazla uzun olduğu düşüncesiyle deneme çekimlerinde boyunun daha kısa olduğunu söylediğini anlatmıştı. Çocukken bir müzikale boyu nedeniyle seçilmediğini de belirten Nicole Kidman; "Bana çok uzun olduğumu ve kariyerim olamayacağını söylediler" diye konuşmuştu.

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        "ÇÖP GİBİ OLARAK ADLANDIRILDIM"

        Kendisiyle uzun boyu konusunda dalga geçildiğini anlatan Nicole Kidman; "Alay edildim ve 'çöp gibi' olarak adlandırıldım' dedi. 'İnsanlar, 'Orada hava nasıl?' diye soruyor. Şimdi, 'Düşündüğümden çok daha uzunsun' diyen ya da topuklarımın ne kadar yüksek olması gerektiğiyle boğuşan erkeklerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Bu konuyla ilgili hâlâ rahatsız hissettiğini ifade eden 56 yaşındaki Nicole Kidman, "Oyunculuk yaparken bu beni rahatsız ediyor, daha kısa olmak istiyorum ama bazen bunu takdir ettiğim ve işimde kullanabileceğim zamanlar oluyor" demişti.

        #Nicole Kidman
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