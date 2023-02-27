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Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Türkiye'deki ilk maçında golle tanıştı! Alanyaspor'la oynanan özel maçta oyuna sonradan giren İtalyan yıldız attığı golle ülkesinde de gündeme oturdu ve manşetleri süsledi

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  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    Geliri depremzedelere aktarılacak hazırlık maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederken sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo da siftahı yaptı. Oyuna son 10 dakikada dahil olan İtalyan yıldız ayağının tozuyla şık bir gol attı.
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    Galatasaray, 90+6. dakikada dördüncü golünü bulurken Zaniolo da 'Ben buradayım' mesajı verdi. Savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Zaniolo, kaleci Yusuf Karagöz'ü de geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-4. Genç yıldızın bu golü ülkesi İtalya'da da gündem oldu. 

     
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    İTALYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

    Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti. Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:

     
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    CORRIERE DELLO SPORT: ENDİŞELENDİREN GOL

    "Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü"
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    "Galatasaray depremin şokunun ardından liglerin yeniden başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak finali takımı lehine 4-2 imzaladı. Türkiye Süper Lig, son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek."
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    TUTTOSPORT: AYAĞININ TOZUYLA KAHRAMAN

    "Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı"
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    "Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı. Son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek olan Türkiye Süper Lig'in yeniden başlamasını bekleyen güzel bir başlangıç."
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    FORZA ROMA: TÜRKİYE'DE İLK GOL

    "Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye'deki ilk golünü attı. Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi."
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    IL MESSEGGERO: 14 DAKİKA YETTİ

    "Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki ilk maçı olumlu... İstanbul ekibi, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Bu maçın 80. dakikasında oyuna giren Zaniolo, uzatma dakikalarında yeni takımıyla Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydetti."
  • Nicolo Zaniolo İtalya'da manşetleri süsledi!

    CALCIOMERCATO: BİRKAÇ DAKİKADA ETKİ GÖSTERDİ

    "Nicolo Zaniolo'nun ilk golünü atması için birkaç dakika yetti. Roma'nın eski oyuncusu 80. dakikasında oyuna girerken Farioli'nin takımıyla oynanan hazırlık maçının 94. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Orta sahadan koşuya başlayan Zaniolo kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi"

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