İTALYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti. Nicolo Zaniolo için şu yorumlar yapıldı: