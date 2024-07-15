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        Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti

        NİĞDE'de eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komutanlığı ele geçirmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra darbeci askerler tarafından şehit edilen koruma astsubayı Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:50
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        Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti
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        NİĞDE’de eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komutanlığı ele geçirmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra darbeci askerler tarafından şehit edilen koruma astsubayı Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti.

        Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışırken koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan 1’inci Özel Kuvvet Tugayı Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi'nin karargaha girmeden öldürülmesini emreden Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, hain girişimin 8’inci yıl dönümünde Niğde’ye geldi. Aksakallı, darbenin seyrini değiştiren ancak darbeci askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Burada Halisdemir’in ailesiyle de görüşen Aksakallı, dua etti.

        'BU ÜLKEDE ÖMERLER BİTMEZ'

        Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı, ihanet şebekelerinin Türkiye'nin istikbaline ihanet edişinin 8'inci yıl dönümünün yaşandığını söyledi. Aksakallı, "Ülkesinin ikbali ve istiklali için şehadete yürüyen Ömer Halisdemir'in de 8'inci şehadet yılı. Tüm dünya şunu bilmeli ki, bu ülkede Ömerler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekelerinin, uzantılarının hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömerler yetiştiren milletin evlatları burası. O yüzden tekrar şehadetini kutluyorum, Ömer'imin. Ülkemizin milli birliği, bağımsızlığı için şehadete uğrayan tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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