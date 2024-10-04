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        Deney sırasında tüpün kırılması sonucu üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan 8 öğrenci yaralandı

        NİĞDE'de, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deney tüpünün kırılması sonucu üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımının sıçradığı 8 öğrenci, yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:38
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        Deney sırasında tüpün kırılması sonucu üzerlerine 'sülfürik asit' sıçrayan 8 öğrenci yaralandı
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        NİĞDE'de, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deney tüpünün kırılması sonucu üzerlerine sülfürik asit ve çinko karışımının sıçradığı 8 öğrenci, yandı. Hastaneye kaldırılan götürülen öğrenciler tedaviye alındı. 

        Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, saat 15.30 sıralarında öğrenciler deney yaparken deney tüpü düşüp, kırıldı. Tüplerde bulunan sülfürik asit ve çinko karışımı öğrencilerin üzerine sıçradı. Olayda yaralanan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Öğrenciler Y.E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y.D. (14), E.K. (14) ve B.E.K.'nın (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi. Niğde Valisi Cahit Çelik de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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