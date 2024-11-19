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        Niğde'de Belarus uyruklu 2 kadın dağcı kayboldu; ekipler çalışma başlattı

        NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:38 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:38
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        Niğde'de Belarus uyruklu 2 kadın dağcı kayboldu; ekipler çalışma başlattı
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        NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler için arama çalışması başlatıldı.

        Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova, 17 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe geçti. Bir süre sonra 2 kardeşten haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kadın dağcıları bulmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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