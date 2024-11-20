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        Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın

        NİĞDE'de bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:25
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        Niğde'de otomobil tamirhanesinde yangın
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        NİĞDE'de bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araç tamirinde kullanılan balata spreyi gibi bazı malzemelerin yanması nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına müdahale ediyor.

        Nar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek ve çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için çalışma başlattı. Araç tamirinde kullanılan balata spreyi gibi bazı maddelerin yanması nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Bu sırada tamirhanede bulunan 3 otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etrafını saran itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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