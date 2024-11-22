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        Niğde'de 2 sevgili apartman dairesinde ölü bulundu

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde 2 gündür haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan (35) ile sevgilisi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:50
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        Niğde'de 2 sevgili apartman dairesinde ölü bulundu
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        NİĞDE’nin Bor ilçesinde 2 gündür haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan (35) ile sevgilisi H.Y., bir apartman dairesinde ölü bulundu. Vücutlarında darp ve yara izine rastlanan sevgililerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi H.Y.’nin kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile H.Y.’nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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