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        Sevgililerin dairede cesetleri bulunmuştu; şüpheli koca serbest

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Yalçın'ın kocası A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:24 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:30
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        Sevgililerin dairede cesetleri bulunmuştu; şüpheli koca serbest
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        NİĞDE’nin Bor ilçesinde kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın (48) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Yalçın'ın kocası A.Y., serbest bırakıldı.

        Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Öte yandan otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip, boğulduğu, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

        SERBEST BIRAKILDI

        Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Hüsniye Yalçın'ın kocası A.Y., serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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