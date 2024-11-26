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        Niğde'de eğitime 'kar' engeli

        NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 01:03 Güncelleme: 26.11.2024 - 01:03
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        Niğde'de eğitime 'kar' engeli
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        NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Niğde Valiliği, gece saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının tipi, don ve buzlanma ihtimaline karşın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda "İl genelinde resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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