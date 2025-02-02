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        Üniversite öğrencisi Hakan, sevgilisi tarafından öldürüldü

        NİĞDE'de İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:10
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        Üniversite öğrencisi Hakan, sevgilisi tarafından öldürüldü
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        NİĞDE'de İ.Ü. (23) isimli kadın, tartıştığı Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi sevgilisi, Hakan Gürkan'ı (26) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, bugün sabah saat 06.00 sıralarında Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ü., sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İ.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Gürkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

        Adana’dan üniversitede okumak için Niğde’ye geldiği belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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