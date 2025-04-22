Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        TZOB Başkanı Bayraktar: Bugün, tedbir alma, üreticimize sahip çıkma günüdür

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don yaşanan bölgelerde tarım ürünlerinin yüzde 90'ının zarar gördüğünü belirterek, "Bugüne kadar tüm borçlarını zamanında ödeyen çiftçimize şimdi sahip çıkmazsak, yarın sofralarımızda eksikler başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Başkanı Bayraktar: Bugün, tedbir alma, üreticimize sahip çıkma günüdür
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don yaşanan bölgelerde tarım ürünlerinin yüzde 90'ının zarar gördüğünü belirterek, "Bugüne kadar tüm borçlarını zamanında ödeyen çiftçimize şimdi sahip çıkmazsak, yarın sofralarımızda eksikler başlayacak. O zaman üzülmenin bir faydası olmayacak. Bugün, tedbir alma, üreticimize sahip çıkma günüdür" dedi.

        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde'nin Bor ilçesi ve merkeze bağlı Sazlıca beldesinde zirai dondan etkilenen elma ve nektarin bahçelerinde incelemelerde bulundu. TZOB heyetiyle birlikte bölgeyi gezen Bayraktar, üreticilerle bir araya geldi ve yaşanan hasarın boyutuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Şemsi Bayraktar, Konya Ereğli ve Karaman’dan başlayarak Niğde’ye uzanan inceleme turunda, birçok bölgede meyve bahçelerinin büyük oranda zarar gördüğünü belirtti. Bayraktar, “Gördüğümüz manzara iç açıcı değil. Niğde elma üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biridir. 600 bin tonun üzerinde elma üretimi yapılan bu bölgede, elma bahçelerinde yüzde 90’ın üzerinde zarar söz konusu. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece elma değil, ceviz, şeftali, nektarin ve kiraz gibi diğer meyvelerde de yüzde 90'a varan kayıplar var. Ayrıca, ocak ayından itibaren kuraklık ve mevsimsel kaymalar tarımı derinden etkiledi. Mayıs ve nisan aylarında beklenen yağış gelmedi. Yağışların ardından ise ani kar yağışı ve don olaylarıyla karşılaşıldı. 10 Nisan itibarıyla üç gün arka arkaya yaşanan don olayı, ürünlerin tamamına yakınını etkiledi. Son 30 yılın en düşük sıcaklıklarıyla karşılaştık. Eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları, bu afeti tarihi bir noktaya taşıdı. Türkiye bugüne kadar böyle büyük bir zirai afetle karşılaşmadı" dedi.

        'BUGÜN ÜRETİCİLERİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR'

        Bayraktar, çiftçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, devletin üreticilere hem yaşamlarını sürdürebilmeleri hem de tarımdan kopmamaları için destek vermesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

        “Çiftçilerimiz hem ailesinin geçimi için mücadele ediyor hem de ülkemizin gıda güvenliğini sağlıyor. Gençlerimizi tarımda tutmak giderek zorlaşıyor. Bu nedenle üreticilerimizin desteklenmesi hayati önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilerin maliyetlerini belirleyip ödeme yapmak için çalışmalar yürütüyor. Bu desteklerin hızlı bir şekilde nakdi olarak çiftçilere ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca üreticilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması gerekiyor. Çiftçilerimiz bu yıl para kazanamayacak. Borçlarını ödemekte zorlanacaklar. Yeniden üretim yapabilmeleri için taze paraya ihtiyaçları var. Bankalar köyde musluklarını açmalı. Düşük faizli kredilere ulaşım kolaylaştırılmalı. Bugüne kadar tüm borçlarını zamanında ödeyen çiftçimize şimdi sahip çıkmazsak, yarın sofralarımızda eksikler başlayacak. O zaman üzülmenin bir faydası olmayacak. Bugün, tedbir alma, üreticimize sahip çıkma günüdür.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Niğde Valisi Çelik'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de "Türk Müziği Günleri" etkinliği yapılacak
        Niğde'de "Türk Müziği Günleri" etkinliği yapılacak
        Niğde'de 16 ebe sertifika aldı
        Niğde'de 16 ebe sertifika aldı
        Tekvando antrenörü baba-kız, yeni sporcular yetiştiriyor
        Tekvando antrenörü baba-kız, yeni sporcular yetiştiriyor
        Turfanda patates deposu Niğde'de ekim alanları azaldı
        Turfanda patates deposu Niğde'de ekim alanları azaldı