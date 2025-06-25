Sessiz kurbağaların yaşam alanı çöplüğe döndü

NİĞDE'nindoğa harikası Bolkar Dağları'nın zirvesinde yer alan, endemik 'sessiz Toros kurbağaları'nın da yaşadığı Karagöl, ziyaretçilerin bıraktığı atıklarla adeta çöplüğe döndü.

Türkiye'nin en önemli doğal hazineleri arasında yer alan Karagöl, Çinili Göl ve Meydan Yaylası çevresi, artan çevre kirliliği nedeniyle ciddi tehdit altında. Geçen hafta sonu doğayı keşfetmek için bölgeye gelen bazı piknikçiler, arkalarında çöp yığınları bıraktı. Nesli tehlike altındaki endemik sessiz Toros kurbağalarının (Rana holtzi) yaşadığı bölgeye atılan çöpler, tepkilere neden oldu. Bırakılan yemek artıkları ve çöp ambalajları, kötü kokuya da neden oldu. Kirliliği görüntüleyip sosyal medyada paylaşan doğaseverler, Karagöl çevresinin korunması adına bölgenin pikniğe kapatılmasını ve çöp bırakanlara ağır yaptırımlar uygulanmasını istedi.