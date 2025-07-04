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        Niğde'de yazlık patates hasadı başladı; kilosu tarlada 10-12 TL

        NİĞDE'de turfanda yazlık patates hasadı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:31
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        Niğde'de yazlık patates hasadı başladı; kilosu tarlada 10-12 TL
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        NİĞDE'de turfanda yazlık patates hasadı başladı. Patatesler, tarlada 10-12 TL'ye satılıyor.

        Türkiye'de en çok patates ekiminin yapıldığı Niğde'de, yazlık ürünlerin hasadı başladı. Patatesler tarlada kilosu 10-12 TL'ye satılırken, fiyatlar üreticisinin yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisi sıcak hava nedeniyle öğle saatlerine kadar sürerken, toplanan ürünler kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

        50 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

        Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Kentteki patates üretimiyle ilgili bilgi veren Baş, "Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan ilimizde, Altunhisar ilçemizde erkenci olarak bilinen yazlık patatesin hasadına başlanmış bulunuyoruz. Bu yıl çiftçilerimiz verimden oldukça memnun. 2024 yılında Niğde genelinde 17 bin 500 dekar alanda turfanda patates ekimi yapılırken, bu ekimlerden yaklaşık 70 bin ton ürün elde edildi. Bu üretimin 15 bin 300 dekarlık kısmı yalnızca Altunhisar ilçesine ait. Bu yıl Niğde genelinde 12 bin 500 dekar, Altunhisar ilçemizde ise 10 bin 550 dekar alanda yazlık patates üretimi yapılıyor. Bu üretimden Niğde genelinde yaklaşık 50 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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