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        Niğde'ye şehit ateşi düştü

        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın (31) acı haberi, memleketi Niğde'deki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:53
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        Niğde'ye şehit ateşi düştü
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        PENÇE-Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın (31) acı haberi, memleketi Niğde'deki ailesine ulaştı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman şehit oldu. Yaman'ın şehadet haberi, Edikli beldesindeki ailesine Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş ve Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı tarafından verildi. Şehidin acı haberini alan annesi Hatice ve babası Durmuş Yaman'ı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Sabiye Yaman ile evli olan Enver Yaman'ın, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu olduğu belirtildi.

        Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Edikli Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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