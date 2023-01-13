Niğde'de Genç Sağlık-Sen üyelerinden ek zam talebi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde'de Genç Sağlık Sendikası üyeleri, memurlara yapılan yüzde 30'luk zammın yetersiz olduğunu savundu.

Sendikanın Niğde İl Başkanı Ömer Ceylan, üyelerle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, memurlara yapılan yüzde 30 zammın yeterli olmadığını söyledi.

Sağlıkçıların insan sağlığı için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Ceylan, "Yüzde 30 zam bizleri memnun etmemiştir. Genç Sağlık Sendikası olarak emeğimizin karşılığını istiyor, zam oranlarına revize talebinde bulunuyoruz. Asgari ücretin yüzde 54 arttığı bir ortamda yüzde 30 kabul edilebilir değil." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.