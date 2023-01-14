Niğde Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 62 zam yaptı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesinde işçilerin maaşlarına yüzde 62 zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, Niğde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel ve belediye çalışanlarının katıldığı törende, işçilere yüzde 62 zam yapıldı.

Son zamla en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 10 bin 968 lira oldu.

İşçileri enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özdemir şunları kaydetti:

"İşçilerin emeğini en güzel ücretle ödemek, ekonomik şartlara ezdirmemek için çalışmalar yaptık. Gönlümüz daha fazlasını her zaman arzu ediyor ama imkanlarımızı zorlayarak bu oranlara ulaşabildik. Bu sözleşme onların özverili çalışmalarının karşılığıdır. İşçilerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Herkesin emeğini en güzel şekilde verdik ve vermeye devam edeceğiz. 2022 başı itibariyle en düşük personel maaşından yola çıkarak 5 bin 232 lira ücretle çalışan bir personelin aldığı maaş temmuz ayındaki zam oranıyla 6 bin 568 liraya yükselmişti. Şimdi ise temmuz ayında eline geçen maaşın üzerine yapılan yüzde 62’lik bir artışla bütün sosyal haklar dahil 10 bin 968 lira ellerine geçecek."



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