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        Niğde'de hafif ticari araçta 15 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

        NİĞDE'de polislerin durduğu hafif ticari araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 kilo 390 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:58 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:00
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        Niğde'de hafif ticari araçta 15 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
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        NİĞDE'de polislerin durduğu hafif ticari araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 kilo 390 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan polisler, bagaj kısmında 15 kilo 390 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirdi. Araçtaki detaylı aramada uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 18 bin 200 TL’ye de el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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