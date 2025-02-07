Niğde'de hafif ticari araçta 15 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

NİĞDE'de polislerin durduğu hafif ticari araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 15 kilo 390 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeğiyle araçta arama yapan polisler, bagaj kısmında 15 kilo 390 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirdi. Araçtaki detaylı aramada uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 18 bin 200 TL’ye de el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.