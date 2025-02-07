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        Niğde'nin Bor ilçesinde kar etili oluyor

        Niğde'nin Bor ilçesinde kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:14
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        Niğde'nin Bor ilçesinde kar etili oluyor
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        Niğde'nin Bor ilçesinde kar etkisini gösterdi.

        Kentte hava sıcaklıkların düşmesiyle sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

        Kar yağışıyla beraber kentin birçok yeri beyaza büründü.

        Bor Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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