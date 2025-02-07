Niğde'nin Bor ilçesinde kar etili oluyor
Niğde'nin Bor ilçesinde kar etkisini gösterdi.
Niğde'nin Bor ilçesinde kar etkisini gösterdi.
Kentte hava sıcaklıkların düşmesiyle sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Kar yağışıyla beraber kentin birçok yeri beyaza büründü.
Bor Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.
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