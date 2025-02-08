Kar ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Niğde-Çiftlik kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada göre, 6 Şubat'ta Niğde-Çiftlik kara yolunun 10 ile 32. kilometreleri arasındaki kısmın yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışı durdurulduğu aktarılan açıklamada, "Karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda Niğde-Çiftlik kara yolu 8 Şubat'ta yeniden taşıt trafiğine açılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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