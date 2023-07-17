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        Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali düzenlenecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:50
        Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali düzenlenecek

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesi tarafından 21-23 Temmuz'da "Dağ Doğa ve Dondurma Festivali" düzenlenecek.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, festivalle Niğde'nin dağ turizmi ve doğal güzellikleri ile Çamardı dondurmasını tanıtacaklarını belirtti.

        Çamardı Belediyesi iş birliğiyle 21-23 Temmuz'da düzenlenecek festivalde doğaseverler ve lezzet tutkunlarını bir araya getireceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Festivalde, sanatçılar Mustafa Ceceli, Manuş Baba ve Orhan Hakalmaz sahne alacak. Niğde'miz, dağ turizmi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir. Festivalimiz kapsamında, bu doğal güzellikleri keşfetmek isteyenleri ağırlayacağız. Ayrıca, Çamardı'nın meşhur dondurmasını da festivalde tanıtacağız. Misafirlerimiz, bu eşsiz lezzeti tadacaklar. Katılımcılar, doğanın kucağında keyifli anlar yaşayacak ve Niğde'nin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacaklar. Festivalle kentin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz."

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