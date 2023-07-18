Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde esnaf ücretsiz stant açacak

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesi tarafından 21-23 Temmuz'da düzenlenecek "Dağ Doğa ve Dondurma Festivali"nde esnaf için stantlar ücretsiz olacak.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamardı'nda düzenlenecek festivalde, ücretsiz stant açmak isteyen esnaf, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'yi "festivaller şehri" haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kentin yöresel lezzetlerini ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Festivaller aracılığıyla ekonomiyi hareketlendirmek istiyoruz. Yerel esnafa destek vermeye devam edeceğiz. Festivalin amacının hem yerel halka hem de turistlere keyifli bir deneyim sunmak. Bu etkinlikler, şehrin ekonomisine de önemli katkı sağlayacak. Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında yöresel ürünlerin ve doğal güzelliklerin tanıtımı yer alırken, festival ulusal çapta tanınmış sanatçıların konserleriyle vatandaşlara keyifli zamanlar yaşatacak. Yerel esnafın ücretsiz stant açabilmesi, onlara hem tanıtım imkanı sağlayacak hem de işlerini büyütebilmelerine yardımcı olacak."